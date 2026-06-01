Hombre resulta herido al ser impactado por taxi cuando arreglaba su camión cerca de La Normal

Un hombre resultó con lesiones de gravedad luego de quedar atrapado entre un camión de volteo y un taxi, en un accidente registrado sobre la avenida Instituto Durango, en el cruce con bulevar Guadiana, de la capital duranguense.

El percance movilizó a corporaciones de auxilio y rescate, luego de que testigos realizaran el reporte al sistema de emergencias 911 . Al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja para atender la situación.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el camión de volteo, cargado con arena, se encontraba detenido debido a una falla mecánica. Su operador realizaba maniobras en la parte posterior de la unidad cuando, por causas aún no esclarecidas, un taxi terminó impactándose contra el vehículo.

A consecuencia del choque, el trabajador quedó prensado entre ambas unidades, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia para brindarle atención inmediata y estabilizarlo en el lugar.

El lesionado, un hombre de entre 45 y 50 años de edad , presentaba heridas de consideración y signos de compromiso respiratorio y circulatorio. Los rescatistas realizaron maniobras de control de hemorragia, oxigenoterapia y aseguramiento de vía aérea antes de su traslado.

Una vez estabilizado, el masculino fue llevado por personal de la Cruz Roja a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedó internado para recibir atención médica especializada.