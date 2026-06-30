Hombre resulta herido de bala tras discusión en Gómez Palacio; presunto agresor fue detenido

Una discusión por un vehículo estacionado terminó con un hombre lesionado por arma de fuego la tarde del lunes en la zona centro de Gómez Palacio. Elementos de la Policía Estatal detuvieron al presunto responsable, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:40 horas en la calle Santiago Lavín, entre Bravo y Aldama, donde resultó herido Jesús Francisco Argomaniz Orta, de 37 años de edad , con domicilio en la colonia Fidel Velázquez de Gómez Palacio.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el lesionado llegó al lugar donde trabaja su esposa, Tania, quien presuntamente le comentó que un vecino se había molestado porque un vehículo de un cliente obstruía el acceso a su cochera.

Tras conocer lo ocurrido, Jesús Francisco se dirigió al domicilio del vecino para reclamarle por la forma en que había tratado a su esposa. Sin embargo, al llegar fue recibido por Carlos Javier, quien presuntamente sacó un arma de fuego y le disparó.

El proyectil impactó en el pie izquierdo del afectado , quien recibió atención médica y fue trasladado a un hospital para la valoración de sus lesiones. Hasta el momento se reporta fuera de peligro.

Elementos de la Policía Estatal acudieron al lugar tras el reporte al sistema de emergencias y lograron la detención del presunto agresor, quien fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

Durante el procesamiento de la escena, personal de Servicios Periciales aseguró un casquillo percutido de color dorado, marca Águila, calibre 9 milímetros, el cual fue embalado e integrado a la carpeta de investigación.

La Fiscalía General del Estado continuará con las indagatorias para esclarecer los hechos y definir la responsabilidad penal del detenido por la agresión armada registrada en pleno centro de Gómez Palacio.