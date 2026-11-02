Hombre resulta lesionado tras ser golpeado por varios sujetos en Río Dorado

Un hombre resultó lesionado luego de ser agredido físicamente por varios sujetos durante una riña registrada la noche del domingo en el fraccionamiento Río Dorado, de la ciudad de Durango, donde fue necesaria la intervención de elementos de la Policía Municipal y se solicitó la presencia de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

El afectado fue identificado como César Jhasiel García Medina, de 30 años de edad , con domicilio en el mismo asentamiento habitacional, quien presentaba diversas lesiones provocadas por golpes que presuntamente le propinaron varios hombres, quienes abandonaron el lugar antes de la llegada de las autoridades.

De acuerdo con el reporte de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 23:00 horas del domingo 1 de noviembre, sobre la calle Paseo de los Ríos, en las inmediaciones del edificio C, donde se reportó una riña en la vía pública.

Tras recibir el aviso por radio, los agentes municipales que realizaban recorridos de prevención y vigilancia se trasladaron al sitio señalado, donde efectuaron una inspección del sector y localizaron a un hombre que presentaba lesiones a consecuencia de una agresión física.

Al entrevistarse con el afectado, los uniformados tuvieron conocimiento de que había sido golpeado por varios individuos, quienes ya no se encontraban en el lugar. Ante las condiciones en las que fue localizado, los policías solicitaron el apoyo de técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana para que recibiera una valoración.

Hasta el momento se desconocen los motivos que originaron la riña, así como la identidad de los presuntos agresores. Tampoco se precisó la gravedad de las lesiones ni si fue necesario trasladar al afectado a un hospital, por lo que quedó pendiente esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión.