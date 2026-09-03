Hombre sobrevive a caída de un rayo; se levantó tras ser derribado | VIDEO

Un suceso que afortunadamente no pasó a mayores, fue captado por una cámara de seguridad en donde un hombre recibió el impactó de un rayo cuando este lo alcanzó a pocos metros de su vehículo.

El vídeo se hizo viral rápidamente tras quedar registrado el momento exacto del impacto, lo que causó una gran sorpresa en el hombre, que pese al dolor intenso pudo ponerse de pie por su propia cuenta y caminar hacia su casa.

¿Qué se ve en el vídeo?

El vídeo muestra como el sujeto, de nombre Thomas Fahmy caminaba por una calle de Staten Island, Nueva York camina en dirección a un árbol justo en el momento que el rayo lo alcanza y se ve como el hombre se desploma inmediatamente después del impacto, incluso se lograr apreciar el chispazo de la descarga.

En una segunda toma, el sujeta logra ponerse de pie y caminar hacia lo que sería su hogar, con un gesto de dolor, abre la puerta y se resguarda. El momento se dio de forma instantánea, cuando la persona se encontraba a unos 4.5 y 7.6 metros de su coche al momento del suceso.

¿Cuál es el estado de salud de Thomas Fahamy, hombre alcanzado por un rayo?

Fahmy describió que la descarga recorrió todo su cuerpo y describió la sensación como un ardor intenso, que estuvo acompañado de hormigueo, entumecimiento y un fuerto dolor en ambos pies.

“Esta sensación de ardor tan intensa. Hormigueo, entumecimiento, dolor, dolor intenso en ambos pies”, contó.

Aunque el impacto generó que se desplomará, el hombre aseguró que nunca perdió el conocimiento, por lo que al reincorporarse, su principal objetivo fue encontrar ayuda, que afortunadamente encontró a pocos pasos.

Fahmy fue llevado al Hospital Universitario Northwell Staten Island, donde permaneció bajo observación durante la noche, no presentó quemaduras visibles ni heridas graves provocadas por el impacto, por lo que día siguiente fue dado de alta.

VÍDEO