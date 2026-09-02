Asesinan a burrito recién nacido por una presunta venganza contra el dueño; Fiscalía investiga el caso

Un suceso que ha causado conmoción fue el brutal asesinato de un burrito en una comunidad del norte de México, el caso causó alerta entre los habitantes del pueblo. A esto se le añade que el pequeño, contaba con apenas una semana de nacido.

La denuncia ante las autoridades, fue realizada por el propio dueño del asno, quien además de reportar el caso, explicó los motivos por los cuales 'Vernom', nombre de la cría, habría sido asesinado.

¿Por qué se atentó contra la vida del burrito?

En la denuncia presentada, cuyo trágico desenlace ocurrió en el Ejido La Partida, en Torreón en Coahuila, el propietario del animal declaró que el burrito fue encontrado sin vida y según los reportes preliminares, la agresión estaría relacionada con un conflicto entre el propietario y un hombre que presuntamente había trabajado para él.

La versión del propietario de Vernom, indicaría que el sujeto habría reaccionado después de ser despido, bajo el argumento de que la separación laboral fue injustificada. Por lo que según los reportes habría sido un acto de venganza por parte del ex trabajador.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo con la información proporcionada, el burrito se encontraba dentro de un corral y permanecía junto a su madre cuando ocurrió la agresión. A la vez, se destacó que el animal no era agresivo ni representaba un riesgo para las personas del lugar.

En cuanto a la denuncia presentada, por el tipo de crueldad animal, por presuntamente haber sido decapitado, ya se encuentra bajo investigación de las autoridades municipales y estatales para encontrar al responsable de terminar con la vida del asno recién nacido.

Hasta el momento, la información disponible sobre el caso, indica que las autoridades buscan esclarecer las circunstancias en las que murió el burrito y establecer la responsabilidad correspondiente, en lo que también se deberá determinar si el conflicto señalado, tiene como motivo la agresión que terminó con la vida del animal.