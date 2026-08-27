'Patrulla Espiritual' bajo investigación por presunto HOMICIDIO de interno, ¿qué pasó? esto sabemos

Los vídeos de la 'Patrulla Espiritual' se han vuelto virales en diferentes redes sociales, por presentar a personas en situación de calle para después llevarlas en contra de su voluntad a un centro de rehabilitación. En esta ocasión un jóven de 28 años fue localizado sin vida al interior de la clínica de adicciones.

El Servicio Médico Forense (SEMEFO) dentro de la necropsia practicada al interno fallecido, logró determinar que este había perdido la vida a consecuencia de asfixia mecánica, es decir, debido a sofocación por un obstáculo físico que impidió la entrada de aire a los pulmones.

La víctima fue internado por un problema de alcoholismo

Richard Damían, como se le identificó a la víctima, era un joven de 28 años de edad que ingresó al Centro de Rehabilitación Jireh, en Tijuana, Baja California de la 'Patrulla Espiritual' el cuerpo fue localizado sin vida al interior del lugar después de permanecer tres días internado.

Además del presunto estrangulamiento, contaba con múltiples hematomas en diferentes partes del cuerpo desde la barbilla, tórax, piernas, frente y piernas, mismos que se informó habrían sido generados antes de la asfixia.

El hecho se reportó a las autoridades el pasado 21 de agosto, mismo que fue hecho por el encargado del centro de rehabilitación Jesús Arce, lo que generó la movilización por parte de las fuerzas de seguridad y equipo médico hacia la calle Melchor, en el poblado Ejido Matamoros, en Tijuana.

Hasta el momento no hay personas detenidas

La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE BC) abrió una carpeta de investigación para identificar y determinar a los responsables del homicidio; hasta el momento, no hay personas detenidas y el Centro de Rehabilitación Jireh continúa en funcionamiento.

Además, otros espacios para controlar adicciones que son propiedad de la 'Patrulla Espiritual', continúan en función. Por otra parte, su fundador y líder Jesús Ignacio Osuna Torres, a quién en redes sociales se le conoce como "El Chiquilín", no ha hecho pública alguna postura sobre el crimen ocurrido al interior de una de sus clínicas de rehabilitación.

El mismo Ayuntamiento de Tijuana encabezado por Ismael Burgueño, alcalde del municipio, en abril de este año, proporcionó 7.2 millones a la organización para seguir con sus actividades, además de aparecer en varios vídeos públicos con el líder de estos centros de atención de adicciones.