'El embaucador del amor': alertan por hombre que finge interés sentimental para estafar, ¿cómo opera?

La mayoría de las personas sueñan con conocer siempre a sus artistas favoritos; el tener la ilusión platónica de tener una relación con alguna celebridad o artista es una de las maneras que usan los delincuentes para recopilar datos personales sensibles que pueden llegar a vulnerar la seguridad de la víctimas.

Lamentablemente es muy común que por medio de un mensaje directo en redes sociales muchas personas caigan en este tipo fraude. Por lo que expertos en ciberseguridad recomiendan estar muy pendientes de verificar que la cuenta sea la oficial del artista para no vulnerar información que alguien externo pueda hacer mal uso.

¿Cómo suelen operar los delincuentes con la estafa del "embaucador del amor"?

Una vez que le llega un mensaje a la víctima de manera privada, incia la fase de manipulación afectiva, esta sucede cuando el perfil del estafador expresa afecto constante, promesas de viajes o encuentros como citas con intención "romántica".

Por lo que las autoridades han recomendado que si una de estos perfiles de "artistas" te piden dinero, transferencias, tarjetas de regalo contraseñas o algún código de verificación, en seguida desconfíes, verifiques y evita continuar con la conversación.

Aquí te dejamos la información completa que proporcionó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México:

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¿Qué hacer si compartiste información sensible o dinero?

Muchas de las veces el estafador suele tener la habilidad de engañar a la víctima y esta le comparte información que puede vulnerar su seguridad, en esta situación debes de comunicarte de inmediato con tu institución bancaria para solicitar el bloque de tarjetas o el congelamiento de cuentas.

Por lo que es muy necesario siempre verificar primeramente que el perfil sea el oficial, en caso de que llegue cualquier mensaje de forma privada desconfiar en todo momento y más aún si el posible "artista enamorado", como se le conoce a esta tipo de estafa pide alguna especie de donación o posible plan de viaje o reunión futura.