Mujer vendió su camioneta en Durango; comprador pagó con cheque sin fondos

Una mujer denunció haber sido víctima de un presunto fraude, luego de vender su camioneta y recibir como pago un cheque por 50 mil pesos que posteriormente fue cancelado, al confirmarse que no contaba con fondos suficientes.

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron un día antes en el estacionamiento de una tienda de autoservicio ubicada en la zona de Ojo de Agua, donde la afectada concretó la venta de una camioneta de la marca Jeep, línea Liberty, modelo 2005, color blanco y con placas para persona con discapacidad.

La denunciante, identificada como Nayeli Abigail, señaló que el comprador realizó el supuesto depósito mediante un cheque a su cuenta bancaria, por lo que entregó el vehículo; sin embargo, tiempo después el banco le notificó que la operación había sido cancelada debido a que el documento carecía de fondos.

Tras percatarse del engaño, la mujer solicitó el apoyo de las autoridades, quienes le indicaron el procedimiento para presentar la denuncia formal ante el Agente del Ministerio Público e iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

La Fiscalía General del Estado de Durango dará seguimiento al caso para identificar al presunto responsable y determinar las responsabilidades legales derivadas de este posible fraude.