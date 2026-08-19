Veterano de los Marines de EU desaparece en playa de México, ¿qué se sabe del caso?

Por medio de redes sociales se ha difundido información sobre la desaparición de Sammy Daniel Pérez Rojas, un veterano del Cuerpo de Marines de Estados Unidos quien fue visto por última vez el pasado 31 de julio. A continuación te presentamos los que se sabe del caso.

La persona que ha difundido el caso en redes sociales, ha sido la hermana de nombre Paloma en donde ha pedido a familiares y conocidos que difundan la información para dar con el paradero del ex militar.

¿Qué se sabe de la desaparición de Sammy Pérez Rojas?

La Fiscalía del Estado de Jalisco ha confirmado que que recibió la denuncia correspondiente con sede en Puerto Vallarta tiene conocimiento del caso. No obstante, en la publicación realizada por Paloma se explica que el desaparecido atraviesa por una crisis y requiere atención médica.

El hombre tiene 34 años, mide al rededor de 1.75 metros, es de complexión delgada y tiene el cabello castaño oscura y largo. La ficha compartida por la familia de manera extra oficial esta acompañada de tres fotografías para facilitar su identificación; su madre solicitó apoyo para encontrarlo y expresó que desea que puede recibir la atención de salud necesaria.

Autoridades han documentado desapariciones de extranjeros en Puerto Vallarta

El Caso de el ex militar no es el único caso reciente de una persona extranjera desaparecida en la región; La Fiscalia Especial en Personas Desaparecidas informó sobre un operatico realizado en el municipio para localizar a una persona originaria de Canadá. Además la dependencia también ha reportado la localización de personas con denuncias de desaparición en otras entidades.

La dependencia ha señalado que no es necesario esperar un periodo determinado para presentar una denuncia por desaparición. Por lo que el caso de Samy Pérez Rojas permanece abierto mientras familiares solictan información que pueda ayudar para en su localización.