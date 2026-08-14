Niño recoge fajo de billetes que se le cayó a despachador de gasolinera y escapa | VIDEO

En una gasolinera quedó grabada una acción en la cual un menor de edad aparentemente recoge del suelo un fajo de billetes y no lo regresa. Lo que ha causado indignación en redes sociales. Lo hechos fueron captados por la cámara de seguridad del establecimiento.

Usuarios cuestionaron sobre la importancia de que los trabajadores realicen retiros del efectivo periódicamente y eviten manejar grandes cantidades de dinero. Por otro lado, algunos reprobaron la acción que el menor realizó.

¿Qué se ve el vídeo?

El vídeo que circula a través de redes sociales muestra el momento en donde el infante se percate de que los billetes están el suelo, para después tomar el fajo de efectivo cuando el despachador se distrae con un servicio a otro vehículo y sin llamar la atención después sube al automóvil que estaba a un lado donde presuntamente se trasladó.

En la parte final del vídeo se ve como un miembro del personal de la gasolinera va a al automóvil y es ahí donde termina el clip. La acción deja entre ver que el menor de edad iba acompañado de otra persona dentro del automóvil, de la que se desconoce la identidad.

Comentarios en redes sociales reprueban la acción del niño

Como de costumbre al darse a conocer el vídeo los comentarios no se hicieron esperar y como mencionamos anteriormente, fueron desde reprobar la acción del menor hasta otro darle cierta responsabilidad al despachador de la gasolinera. Aquí algunos comentarios:

“Estoy en total desacuerdo en la acción del menor, pero eso no quita el hecho, que el despachador vaya haciendo retiros cada cierta cantidad de dinero para no exponerse”.“En esa zona son bien ratas. Y aquí la muestra”.“Eso es muy diferente a encontrar dinero, ellos sí sabían a quién se le cayó”, son solo algunos de los comentarios encontrados.

Sin duda este caso abre el debate sobre el valor civil que debe tener alguna persona al devolver al tomar algo que no le pertenece. Este acto también deja ver la responsabilidad que el personal de atención de las gasolineras tienen a su cargo, razón por la que muchos reprobaron la acción del infante.