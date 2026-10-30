Duranguense vende su camioneta; le pagaron con cheque sin fondos y le exigen dinero por su vehículo

Un hombre denunció haber sido víctima de un presunto fraude durante la venta de su camioneta en la ciudad de Durango, luego de que el comprador le entregara un cheque que posteriormente fue rechazado por falta de fondos y , días después, comenzara a recibir mensajes en los que le exigían dinero para recuperar la unidad.

El reporte fue realizado la noche del jueves 29 de octubre, aproximadamente a las 20:00 horas, cuando el afectado solicitó la intervención de las autoridades para denunciar lo ocurrido desde el pasado martes 27 de octubre, en las inmediaciones de la tienda Soriana Jardines, ubicada en el fraccionamiento Jardines de Durango.

El denunciante fue identificado como Jonathan "N", quien manifestó que había concretado la venta de una camioneta de la marca Chevrolet, línea Silverado, modelo 2007, de color negro, tipo pick up de caja extra larga, misma que se encontraba regularizada y registrada a su nombre.

De acuerdo con su declaración, durante la operación de compraventa recibió un cheque como pago por el vehículo, por lo que entregó la unidad al supuesto comprador; sin embargo, posteriormente descubrió que el documento bancario había sido rechazado, quedándose sin la camioneta y sin el dinero acordado.

EXTORSIÓN

La situación se complicó durante el jueves, cuando comenzó a recibir mensajes en los que le solicitaban una cantidad de dinero a cambio de entregarle nuevamente su vehículo, situación que motivó al afectado a comunicarse con las autoridades para reportar los hechos y solicitar apoyo.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la recuperación de la camioneta ni la identificación de las personas involucradas, por lo que corresponderá a la Fiscalía General del Estado de Durango investigar lo sucedido y determinar si los hechos constituyen fraude, extorsión u otro delito, así como establecer el paradero de la unidad.