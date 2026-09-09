Homicidios dolosos bajan 53% en dos años

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reportó una disminución del homicidio doloso de 53% entre septiembre de 2024 y agosto pasado.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 8 de septiembre en Palacio Nacional, Figueroa Franco detalló que al inicio de la administración se registraban 86.9 homicidios diarios en promedio, mientras que el mes que acaba de concluir cerró en un promedio de 40.8 homicidios diarios.

"Siendo además este agosto de 2026, el mes más bajo de estos meses analizados", destacó. Mencionó que la disminución es equivalente a 46 homicidios dolosos menos por día.