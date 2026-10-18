Hospital del ISSSTE, rebasado en Durango

EL SIGLO DE DURANGO

Con más de 45 años de antigüedad, la unidad mantiene una capacidad hospitalaria insuficiente para atender la demanda de 342 mil derechohabientes; el proyecto de sustitución acumula años de retraso y no tiene presupuesto confirmado para este 2026 ni el 2027.

La infraestructura del Hospital General Santiago Ramón y Cajal del ISSSTE, en la ciudad de Durango, quedó rebasada por el crecimiento de la derechohabiencia y la falta de ampliación de sus instalaciones, una situación que limita la disponibilidad de camas, consultorios y quirófanos, además de reducir la capacidad para realizar intervenciones quirúrgicas.

El inmueble, con más de 45 años de antigüedad, conserva prácticamente la misma capacidad hospitalaria con la que fue diseñado, pese a que la población con derecho a recibir atención médica aumentó hasta alcanzar los 342 mil 28 derechohabientes en Durango, de acuerdo con las cifras del anuario estadístico 2024 del Instituto.

Francisco Fournier, dirigente sindical de la sección XV del ISSSTE, advirtió que las instalaciones ya no responden a las necesidades actuales, pues el crecimiento de los trabajadores incorporados al régimen y de sus familias no estuvo acompañado de una expansión proporcional de la infraestructura médica.

De los más de 342 mil derechohabientes registrados en el estado, 237 mil 877 corresponden a personas afiliadas al régimen obligatorio, mientras que solo 117 mil 67 utilizaron los servicios médicos durante 2024.