Hoteles se quedaron esperando turistas por Mundial; ni las sedes han alcanzado expectativas

Las expectativas de una derrama turística en Durango por el Mundial de Futbol 2026 prácticamente se han desvanecido, pues ni siquiera las ciudades sede del torneo han logrado captar la afluencia de visitantes que se proyectaba inicialmente

Jaime Mijares Salum, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Durango, señaló que diversos factores modificaron el comportamiento de los turistas nacionales e internacionales.

Entre estos factores fueron los problemas de inseguridad registrados en Jalisco durante los primeros meses del año, situación que provocó alertas internacionales y afectó las proyecciones de ocupación hotelera que se tenían para las ciudades mundialistas.

Explicó que, ante la baja demanda de visitantes, la FIFA tuvo que liberar habitaciones que mantenía reservadas en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey , ya que la ocupación esperada no se concretó.

Incluso, comentó que los niveles más altos de hospedaje únicamente se alcanzan durante los días en que se celebran partidos, mientras que el resto de las fechas la demanda se mantiene por debajo de lo previsto.

Mijares Salum indicó que muchas personas en el país evitaron planear viajes a las ciudades sede durante estas fechas al considerar que enfrentarían altos costos, saturación de servicios y complicaciones de movilidad, por lo que optaron por no visitarlas durante todo el periodo mundialista.

Consideró que esta situación también impacta a los destinos que no forman parte de las sedes oficiales, pues si no se registró el flujo turístico esperado en las ciudades donde se desarrollan los encuentros, es aún menos probable que otras entidades como Durango reciban visitantes atraídos por el torneo.

"Es un efecto en cascada; si no hubo el turismo que se esperaba en las sedes, mucho menos en ciudades que no forman parte del Mundial", expuso.

En el caso de Durango, afirmó que la ocupación hotelera se mantiene en niveles similares a los registrados en años anteriores.

Para junio se espera alcanzar alrededor del 60 por ciento de ocupación , porcentaje considerado normal para la temporada, pero que no guarda relación alguna con la celebración de la Copa del Mundo.

El dirigente hotelero reconoció que el mes no ha sido negativo para el sector, aunque descartó que exista algún beneficio derivado del Mundial 2026 para la entidad, al menos en lo que respecta a la actividad hotelera observada hasta el momento.