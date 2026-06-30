¿Hubo un segundo sismo en Durango? Aclaran dónde fue realmente el epicentro

La tarde de este martes surgió confusión entre habitantes de Durango y otros estados del norte del país luego de que el Servicio Sismológico Nacional (SSN) emitiera un reporte preliminar sobre un sismo, pero...

¿Qué fue lo que realmente pasó?

De manera inicial, el SSN informó sobre un sismo de magnitud preliminar cercano a la zona de El Salto, Durango . Esta información comenzó a difundirse rápidamente en redes sociales y diversos medios de comunicación, lo que provocó incertidumbre entre la población.

No obstante, como suele ocurrir con algunos eventos sísmicos, los primeros datos fueron revisados por especialistas conforme avanzó el procesamiento de las señales registradas por la red de monitoreo. Tras concluir ese análisis, el organismo determinó que la localización inicial no era correcta y procedió a actualizar el reporte oficial.

La actualización oficial puso fin a las dudas generadas por el primer reporte, especialmente porque horas antes ya se había registrado otro movimiento sísmico que sí fue percibido en diversas zonas del noroeste del país.

La rectificación confirmó que no existió un segundo sismo con epicentro en Durango y que la ubicación inicial correspondió a un dato preliminar que fue ajustado tras un análisis más detallado de la información sísmica.

¿Dónde estuvo entonces?

La corrección del Servicio Sismológico Nacional estableció que el movimiento telúrico fue de magnitud 6.1 y tuvo su epicentro a 116 kilómetros al suroeste de Guasave, Sinaloa , en el océano Pacífico, con una profundidad aproximada de cinco kilómetros y alrededor de las 13:45. De esta manera quedó descartado que el fenómeno se hubiera originado en Durango.

Debido a su ubicación frente a la costa sinaloense, el sismo fue percibido en distintos municipios del norte y centro de ese estado.

¿Por qué cambió el reporte?

Los especialistas explican que los reportes emitidos inmediatamente después de un sismo son preliminares. En los primeros minutos, los sistemas automáticos estiman la magnitud y la ubicación utilizando la información disponible en ese momento.

Posteriormente, conforme llegan más registros de estaciones sismológicas distribuidas en distintas regiones del país, los expertos recalculan la información para obtener datos más precisos. En algunos casos, como ocurrió con este evento, ello puede derivar en modificaciones tanto de la magnitud como del epicentro.