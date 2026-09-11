Huevo 'pirata' ya estaría llegando a la capital de Durango; Canaco pide tener cuidado

Tras el reciente decomiso de 14 mil piezas de huevo que no cumplían con los lineamientos sanitarios vigentes, en el Mercado de Abastos El Refugio, el titular de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) filial Durango, Sergio Sánchez López, hizo un llamado a fortalecer las medidas de prevención y a que los comerciantes revisen bien el origen de los productos que están vendiendo.

“Más que nada es pedirle a las personas que están comercializando, a las que compran de mayoreo, que tengan la seguridad y que tengan la certeza de qué es lo que están comprando, que no expongan la salud de la ciudadanía especialmente por estar comprando este tipo de mercancía”, manifestó.

Y es que, anteriormente ya también se había registrado un decomiso por parte de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised) de huevo “pirata” en Gómez Palacio, por lo que el representante de la Canaco reconoció que no se puede descartar el riesgo de que este tipo de alimento ya esté llegando a la capital.

“El riesgo está llegando, por algo se hizo el decomiso. La verdad que sí hay que tener cuidado, nosotros como consumidores ver realmente qué producto estamos adquiriendo, cómo lo estamos abriendo y si ya lo compramos, pues ahora sí que provocar el devolverlo, regresarlo porque no hay una certeza y más que nada para evitar un problema sanitario, de seguridad y de salud aquí en Durango”, manifestó.

Y enfatizó que los comerciantes son responsables de los productos que ofrecen a sus clientes, por lo que enfatizó que quienes están afiliados a la Cámara, al ser formales, asumen una mayor responsabilidad, ya que la ciudadanía confía en los productos que ofrecen.

“Como siempre hay que tener siempre la certeza y dar el producto de mejor calidad posible. Estamos trabajando en una formalidad y somos de manera responsable directamente sobre la salud y sobre los productos que ofrecemos. Sí es pedir a todos los comerciantes, independientemente que sean miembros de la Cámara, que tengan cuidado sobre los productos que están adquiriendo”, indicó.

Y es que, a nivel nacional hay una alerta por la circulación de huevo “pirata”, y en estados como Veracruz y Nuevo León miembros de cámaras empresariales han declarado que el mercado nacional se está inundando de huevo de origen asiático.

Te podría interesar: Por desconfianza ante ‘huevo pirata’ en Durango, se dispararon las ventas de producto orgánico