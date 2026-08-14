Hugo Barrón regresa a Durango con plata centroamericana y la mira puesta en el proceso olímpico

El boxeador duranguense Hugo Yair Barrón Leal regresó a casa con una medalla de plata y una experiencia que considera fundamental para continuar con su camino dentro del alto rendimiento, luego de su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

“Me siento feliz y contento por la experiencia en estos Juegos Centroamericanos, es la primera vez que asisto y la verdad muy contento por el trabajo que hicimos, al igual que por el resultado. Obviamente nos llenamos de mucha experiencia y mucho aprendizaje”, expresó.

Una plata que “sabe a oro”

Barrón Leal llegó hasta la pelea por la medalla de oro, donde se enfrentó al dominicano Miguel Ángel Encarnación en un combate que calificó como intenso y para el cual trabajó junto con el cuerpo técnico de la Selección Mexicana.

El duranguense explicó que previo al enfrentamiento se estableció una estrategia que buscó ejecutar durante toda la pelea, por lo que, independientemente del resultado final, se quedó satisfecho con su actuación arriba del ring.

“Aunque al final creí que la pelea era mía, pero de todos modos mi medalla es muy valiosa, es una plata que sabe a oro, yo la abrazo con mucho orgullo y cariño porque yo sé todo lo que me costó”, señaló.

Más allá del logro individual, Hugo también destacó lo conseguido por el combinado mexicano de boxeo, que logró colocar a varios de sus integrantes en las peleas por las medallas doradas y superó un registro histórico de finales disputadas dentro de los Juegos Centroamericanos.

El pugilista reconoció el trabajo realizado por los entrenadores Diego Salas, Julio César Lara y Erick Navarro, quienes estuvieron al frente de la estrategia del equipo mexicano durante la competencia.

En ese camino, Barrón tiene como una de sus principales referencias al también boxeador duranguense Miguel Ángel “Piolín” Martínez, a quien considera un ejemplo por el recorrido que ha construido dentro del pugilismo.

“Piolín fue quien abrió camino, él que nos hizo ver el sí se puede, él nos enseñó que si te esfuerzas, si tienes disciplina, perseverancia puedes lograr tus metas y yo seguiré sus pasos hasta el mismo objetivo”, expresó.

Con la plata centroamericana ya entre sus logros, Hugo Barrón buscará mantenerse dentro de la Selección Mexicana y avanzar en el proceso internacional, con la meta de seguir los pasos de quienes anteriormente han llevado al boxeo duranguense hasta los principales escenarios deportivos.