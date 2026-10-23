Hugo Barrón se despide del Campeonato Panamericano Continental de Boxeo

El boxeador duranguense Hugo Yahir Barrón concluyó su participación en el Campeonato Panamericano Continental de Boxeo 2026, celebrado en Puebla, luego de caer por decisión unánime ante el brasileño Yuri Falcao en los cuartos de final de la categoría de los 65 kilogramos.

El pugilista mexicano, quien figuraba entre los competidores más jóvenes del certamen, buscaba avanzar a las semifinales y mantenerse en la disputa por uno de los cuatro boletos disponibles para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Sin embargo, se encontró con un adversario de mayor experiencia y perteneciente a una familia con antecedentes en el boxeo olímpico.

Una complicada batalla sobre el ring

Durante el primer asalto, ambos boxeadores mantuvieron una postura cautelosa, estudiando los movimientos de su oponente y buscando espacios para conectar golpes. Falcao logró tomar una ligera ventaja gracias a su capacidad para superar la guardia del duranguense, conectando impactos al rostro y cuerpo.

Para el segundo episodio, Barrón mostró mayor iniciativa y buscó acortar distancias mediante constantes intercambios de golpes . Durante este asalto, el brasileño conectó algunos impactos en la nuca del mexicano, sin recibir una amonestación por parte del réferi.

En el tercer y último round, el duranguense sufrió una caída que obligó al árbitro a realizar un conteo de protección. Aunque intentó mantenerse competitivo hasta el final, los jueces otorgaron la victoria por decisión unánime al representante de Brasil.

Buscará nuevas oportunidades de clasificación

Con este resultado, Hugo Yahir Barrón, medallista de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, se despidió del certamen continental sin conseguir su clasificación a Lima 2027.

No obstante, el duranguense tendrá la oportunidad de continuar su preparación con la intención de participar en los próximos eventos clasificatorios que convoque la Federación Mexicana de Boxeo, donde buscará mantenerse en la pelea por representar a México en futuras competencias internacionales.