Humedad del suelo retrasa cosecha de frijol en Cuencamé: Productores

La humedad que todavía mantiene el suelo en las zonas frijoleras de Cuencamé ha retrasado el inicio de la cosecha, por lo que los productores tendrán que esperar al menos una semana más para poder ingresar la maquinaria a los campos, siempre y cuando no vuelvan a registrarse lluvias.

Vicente Victorio, dirigente frijolero y ganadero en el municipio de Cuencamé, señaló que actualmente ningún productor ha comenzado a levantar la cosecha, debido a que algunos cultivos todavía requieren unos días para completar su desarrollo, mientras que en otros casos el frijol ya está listo, pero las condiciones del terreno impiden el ingreso de las máquinas.

Explicó que el frijol Pinto Saltillo sembrado durante junio ya se encuentra listo para el corte , mientras que el establecido en julio todavía requiere un poco más de tiempo.

En el caso del frijol negro, que él mismo sembró, la planta ya está lista debido a que su periodo de crecimiento es más corto.

Sin embargo, dijo que no hay condiciones para realizar la trilla, debido a que el suelo se encuentra demasiado húmedo y las máquinas corren el riesgo de atascarse.

“Ahorita no hay productor que esté levantando su cosecha; o a la mata le falta poco para estar lista o, si ya está, no hay piso. Y qué bueno, porque si se corta ahorita, la humedad del piso puede manchar la mata de frijol; hay que esperar que se seque un poco la tierra”, señaló.

Victorio reconoció que existe un retraso en el inicio de la cosecha, aunque estimó que no llega a un mes y se ubica en alrededor de 15 días. Por ello, los productores tendrán que esperar al menos una semana más para intentar ingresar la maquinaria a los terrenos.

Advirtió que si vuelven a presentarse lluvias, el retraso podría prolongarse todavía más, ya que sería necesario esperar nuevamente a que el suelo pierda humedad para evitar daños en los cultivos y problemas con la maquinaria.

Por otra parte, señaló que todavía existen algunos productores que conservan frijol de la cosecha del año pasado, aunque son pocos. Este grano se está comercializando actualmente en 12 pesos por kilogramo.

Indicó que algunos productores están vendiendo esas existencias para obtener recursos y hacer frente a los gastos que representa la cosecha de este año.