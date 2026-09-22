Huracán Polo: Estos estados tendrán lluvias muy intensas HOY 22 de septiembre

Este martes 22 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informaron que la tormenta tropical "Polo" se había intensificado a categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson.

De las 06:00 a la 12:00 horas el centro de este fenómeno se encontraba aproximadamente a 345 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 565 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Además, se presentan vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora y rachas de hasta 325 kilómetros por hora.

El reciente informe de la Conagua asegura que se mantendrá en categoría 5 durante todo el día, sin generar mayor desplazamiento por territorio mexicano.

Tras esta información, autoridades ha pedido a los habitantes mantenerse alertas de las indicaciones y avisos de Protección Civil y los organismos encargados de lo meteorológico.

Pronóstigo general

Las bandas nubosas del huracán Polo mantendrá un ambiente lluvioso en entidades del occidente y sur de México, así como rachas de viento y oleaje elevado en las cosas.

Además, el monzón mexicano e instabilidad atmosférica sobre el noroeste del país ocasionarán lluvias puntuales intensas, lluvias fuertes y chubascos en ciertas zonas.

También, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica en el interior de México se sumarán a lo anterior para la caída de precipitaciones.

No obstante, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del país.

¿Dónde lloverá por el huracán Polo?

A raíz del desplazamiento de Polo sobre la República Mexicana, para este martes 22 de septiembre se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas y fuertes con puntuales muy fuertes, que irían de los 75 a los 150 mm y los 50 a los 75 mm, respectivamente.

Entre los estados afectados están:

Chihuahua

Durango

Colima

Michoacán

Guerrero

Chiapas

Jalisco

Veracruz

Tabasco

Para el resto del país se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes, intervalos de chubascos y lluvias aisladas.