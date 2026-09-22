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HURACÁN POLO

Huracán Polo: Estos estados tendrán lluvias muy intensas HOY 22 de septiembre

Esta mañana Polo alcanzó la categoría 5, mantiniendo en alerta a varios estados del país.

Huracán Polo: Estos estados tendrán lluvias muy intensas HOY 22 de septiembre

Huracán Polo: Estos estados tendrán lluvias muy intensas HOY 22 de septiembre

FERNANDA GALARZA
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Este martes 22 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informaron que la tormenta tropical "Polo" se había intensificado a categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson. 

De las 06:00 a la 12:00 horas el centro de este fenómeno se encontraba aproximadamente a 345 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 565 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. 

Además, se presentan vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora y rachas de hasta 325 kilómetros por hora. 

El reciente informe de la Conagua asegura que se mantendrá en categoría 5 durante todo el día, sin generar mayor desplazamiento por territorio mexicano. 

Tras esta información, autoridades ha pedido a los habitantes mantenerse alertas de las indicaciones y avisos de Protección Civil y los organismos encargados de lo meteorológico.


Pronóstigo general


Las bandas nubosas del huracán Polo mantendrá un ambiente lluvioso en entidades del occidente y sur de México, así como rachas de viento y oleaje elevado en las cosas. 


Además, el monzón mexicano e instabilidad atmosférica sobre el noroeste del país ocasionarán lluvias puntuales intensas, lluvias fuertes y chubascos en ciertas zonas. 


También, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica en el interior de México se sumarán a lo anterior para la caída de precipitaciones. 


No obstante, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del país. 


¿Dónde lloverá por el huracán Polo?


A raíz del desplazamiento de Polo sobre la República Mexicana, para este martes 22 de septiembre se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas y fuertes con puntuales muy fuertes, que irían de los 75 a los 150 mm y los 50 a los 75 mm, respectivamente. 


Entre los estados afectados están: 


    

  • Chihuahua
    • 

  • Durango 
    • 

  • Colima 
    • 

  • Michoacán 
    • 

  • Guerrero 
    • 

  • Chiapas 
    • 

  • Jalisco 
    • 

  • Veracruz 
    • 

  • Tabasco 
    • 



Para el resto del país se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes, intervalos de chubascos y lluvias aisladas. 


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: huracán polo lluvias México pronóstico 22 de septiembre lluvias, puntuales, kilómetros, mantendrá

               

                
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