Huracán Polo ya es categoría 5: ¿cual es su trayectoria HOY martes 22 de septiembre?

Durante las últimas horas, la tormenta torpical "Polo" se ha intesificado a huracán y alcanzando la categoría 5 frente a el Pacífico mexicano, lo que ha generado mantener una alerta constante para los habitantes.

Su desplazamiento por el territorio nacional traerá consigo intensas lluvias de hasta 150 mm en varias zonas , así como vientos que podrían irán de los 20 a los 80 kilómetros por hora, de acuerdo a Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

También, se prevé que este huracán genere oleaje de 5.0 a 6.0 metros de altura en costas Michoacán y Guerrero; de 2 a 3 m en las costas de Colima y Oaxaca, y de 1.5 a 2.5 m en la costa de Jalisco.

Asimismo, el SMN en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América, establece zona de alertamiento por vientos de tormenta tropical desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán. Por esta misma razón, ya se mantiene vigilancia desde esta última zona y hasta Playa Pérula, Jalisco.

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¿Cuál es su trayectoria este martes?

Según el último pronóstico e informe del SMN y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local, el huracán Polo se localiza a 335 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 555 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Continúa sobre el Pacífico y en los lugares ya mencionados podría provocar vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora y rachas de hasta 325 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el norte a 4 kim/h.

Si quieres seguir la trayectoria en vivo de este fenómeno, puedes consultarlo en las redes oficiales de Conagua o ingresar a Zoom Earth o Windy.