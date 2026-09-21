Huracán 'Polo' se intensifica en el Pacífico y podría pasar a categoría 5 en próximas horas

A pesar de la llegada del frente frío 1 a México, continúan desarrollándose ciclones tropicales en el océano Atlántico y en el Pacífico, siendo el más reciente de estos “Polo”, huracán de categoría 1 que actualmente se encuentra cerca de las costas mexicanas y que en próximas horas o días podría intensificarse hasta convertirse en categoría 5.

Hace unas horas, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la formación de “Polo”, el ciclón tropical número 16 de le temporada en el océano Pacífico, de un total de entre 18 y 21 pronosticados entre mayo y noviembre de 2026.

¿Cómo y dónde de encuentra “Polo”?

En el reporte más reciente del SMN, de este lunes 21 de septiembre a las 09:00 horas, el organismo indicó que el ciclón tropical “Polo” avanza y se intensifica al sur de las costas de Colima, Michoacán y Guerrero, con un desplazamiento hacia el este, dejando a su paso un refuerzo en la probabilidad de lluvias al occidente y sur del territorio nacional.

El SMN detalla que actualmente “Polo” se ubica aproximadamente en latitud norte 15.4 y latitud oeste 103.4, a unos 320 kilómetros hacia el suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 410 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima, siendo estos los puntos más cercanos en territorio nacional.

Sobre su desplazamiento, el SMN indica que actualmente “Polo” se mueve hacia el este a 7 km/h, con vientos máximos sostenidos de 100 km/h y rachas de hasta 120 km/h.

Podría convertirse en huracán categoría 5

Actualmente la Conagua presta especial atención al ciclón tropical “Polo”, al tratarse de un ciclón que podría adquirir fuerza rápidamente, estimando que incluso alcanzaría a ser huracán de categoría 5 en las próximas horas.

A pesar de que apenas este lunes por la madrugada se desarrolló la tormenta tropical “Polo”, cerca del mediodía esta adquirió las características de huracán de categoría 1, y debido a su rápido desarrollo incluso por la tarde podría adquirir la categoría 2, cerca de las 18:00 horas.

Sin embargo, se prevé que “Polo” adquiera fuerza muy rápido, por lo que con el paso de las horas se intensificaría aún más, hasta pasar a ser huracán de categoría 5, aproximadamente este miércoles 23 de septiembre por la tarde.

Además, el SMN advirtió que en el momento en que pasaría a ser huracán de categoría 5, “Polo” estaría más cerca de las costas mexicanas, estando a unos 170 kilómetros de Punta San Telmo, Michoacán.

Dejará lluvias intensas en México

Debido a la trayectoria que tendrá “Polo” por el Pacífico, y a su cercanía en costas mexicanas, se prevé que deje a su paso lluvias de importante intensidad en algunos estados.

De acuerdo con el pronóstico, se prevé que en estados como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco y Colima, las lluvias adquieran una intensidad muy fuerte, donde además se prevén rachas de viento intensas.

Por este motivo, autoridades meteorológicas piden a la población estar atenta ante cualquier aviso importante y actualización en la trayectoria e intensidad de “Polo”.