Huracán Polo: ¿provocará lluvias en Durango HOY 21 de septiembre? | Pronóstico

El reciente pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el huracán "Polo" se encuentra bajo vigilancia, pues durante el día podría fortalecerse y traer precipitaciones en el territorio mexicano.

Hasta las 09:00 horas, este fenómeno se ubica a 320 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 410 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Continúa desplazándose hacia el este a siete kilómetros por hora con rachas de viento de 120 km/h.

Según el informe, cerca de las 18:00 horas "Polo" podría evolucionar a huracán categoría 2 , ubicándose a 300 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero.

Y para el martes 22 de septiembre podría fortalecerse y ser huracán categoría 3 y horas más tarde 4.

El SMN prevé que "Polo" alcance la categoría máxima de la escala Saffir-Simpson la tarde del 23 de septiembre , a solo 170 kilómetros al sur de Punta San Telmo, Michoacán.

Lee: Así puedes descarga la app que alerta sobre fenómenos climatológicos en Durango | Tutorial

Pronóstico general

Durante este lunes 21 de septiembre, la circulación de este huracán ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente y sur del país, así como oleaje elevado en las costas del Pacífico Sur y Central Mexicano.

Además, el monzón mexicano también tendrá presencia en el territorio, sobre todo en el noroeste, que aunado a inestabilidad atmosférica, las precipitaciones será de fuertes a muy fuertes en al menos cinco estados.

También, canales de baja presión en el interior del país en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, y la onda tropical número 40 se desplazará sobre el sureste del territorio nacional.

Una vaguada monzónica se aproximará a las costas del Pacífico Sur Mexicano, originando chubascos y lluvias fuertes en estados del norte, noreste, centro, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

¿Durango tendrá lluvias por la tormenta "Polo"?

Tras el pronóstico de esta mañana, se prevé que el estado de Durango sea uno de los afectados con lluvias debido al desplazamiento y evolución de este huracán.

Para este lunes 21 de septiembre se esperan precipitaciones fuertes con puntuales muy fuertes, es decir de 50 a 75 mm, en la entidad, sobre todo en las zonas oeste y sur.

No obstante, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local prevé que l a capital también sea una de las afectadas por este fenómeno.

Los otros estados donde lloverá este lunes

El huracán "Polo" también abarca otras zonas del territorio mexicano, en las que se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) y lluvias fuertes (50 a 75 mm) como: