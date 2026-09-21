Huracán Polo: ¿dónde habrá suspensión de clases por este fenómeno? Aquí la lista completa

Durante la mañana de este lunes 21 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que una tormenta tropical de nombre "Polo" comenzaba a desplazarse sobre el territorio mexicano, sin embargo, a pocas horas de este pronóstico se dio a conocer que ya había evolucionado a huracán.

Al momento se mantiene en categoría 1, sin embargo, se prevé que en los próximos días llegue hasta la 5, alertando a varios estados del país por las fuertes precipitaciones y rachas de viento que podrían generarse.

La situación ha derivado en que Protección Civil, Marina y autoridades de varios estados activen los planes de contención ante la llegada a las zonas con mayor probabilidad.

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¿Dónde se encuentra "Polo" y cuál es el pronóstico?

En el último reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se informó que el huracán Polo se localiza a 310 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 465 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Debido a su desplazamiento, presenta vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora y rachas de hasta 170 kilómetros por hora.

Además de presentar lluvias constantes en estas regiones y otros estados aledaños.

Según el pronóstico de la Marina, Polo podría intensificarse a categoría 2 durante las próximas 12 horas y alcanzar la 3 en un periodo de entre 24 y 36 horas.

Debido a esto, mandos navales de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero y Michoacán mantienen un monitoreo de manera permanente de las condiciones climatológicas que se pudieran generar.

A raíz de esto, se determinó de última hora suspender clases en algunos estados con mayor riesgo.

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¿Qué estados suspenden clases por huracán Polo?

De acuerdo a las Secretarías de Educación de cada estado, al menos los días martes 22 y miércoles 23 de septiembre se suspenderán las clases para evitar poner en riesgo a los estudiantes.

Sin embargo, solo aplicará para:

Guerrero: Acapulco, Costa Chica y Costa Grande

Michoacán: Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío