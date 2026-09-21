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HURACÁN POLO

Huracán Polo: ¿dónde habrá suspensión de clases por este fenómeno? Aquí la lista completa

La Conagua y el SMN mantienen en vigilancia este fenómeno, quien alcanzó la categoría 1 cerca del mediodía.

Huracán Polo: ¿dónde habrá suspensión de clases por este fenómeno? Aquí la lista completa

Huracán Polo: ¿dónde habrá suspensión de clases por este fenómeno? Aquí la lista completa

FERNANDA GALARZA
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Durante la mañana de este lunes 21 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que una tormenta tropical de nombre "Polo" comenzaba a desplazarse sobre el territorio mexicano, sin embargo, a pocas horas de este pronóstico se dio a conocer que ya había evolucionado a huracán

Al momento se mantiene en categoría 1, sin embargo, se prevé que en los próximos días llegue hasta la 5, alertando a varios estados del país por las fuertes precipitaciones y rachas de viento que podrían generarse. 

La situación ha derivado en que Protección Civil, Marina y autoridades de varios estados activen los planes de contención ante la llegada a las zonas con mayor probabilidad. 

Te puede interesar: Huracán Polo: ¿provocará lluvias en Durango HOY 21 de septiembre? | Pronóstico

¿Dónde se encuentra "Polo" y cuál es el pronóstico? 


En el último reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se informó que el huracán Polo se localiza a 310 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 465 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. 


Debido a su desplazamiento, presenta vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora y rachas de hasta 170 kilómetros por hora. 


Además de presentar lluvias constantes en estas regiones y otros estados aledaños. 


Según el pronóstico de la Marina, Polo podría intensificarse a categoría 2 durante las próximas 12 horas y alcanzar la 3 en un periodo de entre 24 y 36 horas. 


Debido a esto, mandos navales de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero y Michoacán mantienen un monitoreo de manera permanente de las condiciones climatológicas que se pudieran generar.


A raíz de esto, se determinó de última hora suspender clases en algunos estados con mayor riesgo. 


Lee: Huracán 'Polo' EN VIVO hoy 21 de septiembre: ¿hacia dónde se dirige?


¿Qué estados suspenden clases por huracán Polo?


De acuerdo a las Secretarías de Educación de cada estado, al menos los días martes 22 y miércoles 23 de septiembre se suspenderán las clases para evitar poner en riesgo a los estudiantes. 


Sin embargo, solo aplicará para: 


    

  • Guerrero: Acapulco, Costa Chica y Costa Grande 
    • 

  • Michoacán: Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío
    • 



Hasta el momento, estas zonas son las que presentan mayor riesgo, sin embargo, será la Conagua y el SMN quienes mantengan actualizada la información en sus redes sociales. 


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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