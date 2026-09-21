Huracán 'Polo' EN VIVO hoy 21 de septiembre: ¿hacia dónde se dirige?

En las últimas horas, el huracán “Polo” ha logrado captar la atención de autoridades meteorológicas así como de los mexicanos en general, pues luego de que durante las primeras horas de este lunes se informara que se había desarrollado la tormenta tropical, autoridades informaron que el ciclón tomaba fuerza rápidamente, y pasó a huracán de categoría 1 al mediodía.

Luego de que la temporada de ciclones tropicales iniciara oficialmente a mediados de mayo, se prevé que estos fenómenos se sigan desarrollando en el océano Pacífico y en el Atlántico hasta finales de noviembre, por lo que quedarían aún algunos de estos eventos en lo que resta del año.

Este mismo lunes 21 de septiembre durante la madrugada, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que se había formado en el Pacífico “Polo”, que aunque en un inicio tenía características de tormenta tropical, cerca del mediodía pasó a ser huracán de categoría 1, con pronóstico de intensificarse aún más en las próximas horas, y aproximarse cada vez más a la costa mexicana.

¿Dónde está y hacia dónde se dirige?

El reporte más reciente del SMN, de las 12:00 horas de este lunes 21 de septiembre, indica que el huracán “Polo” se encontraba en latitud norte 15.3 y longitud oeste 103.0, siendo la distancia más cercana a territorio nacional de 305 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 435 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

“Polo” actualmente se desplaza hacia el este a 7 km/h, con vientos máximos sostenidos de 130 km/h y rachas de hasta 155 km/h.

Se prevé que “Polo” siga avanzando hacia el este y después de una vuelta en su trayectoria, para dirigirse hacia el noroeste, en paralelo hacia la costa de México, específicamente por los estados de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

Además, el pronóstico indica que durante esta trayectoria, cuando alcance su punto más cercano a la costa, podría intensificarse a categoría 5, por lo que dejaría a su paso lluvias de consideración en los estados antes mencionados.

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Consulta su trayectoria EN VIVO

Debido a la cercanía y la rápida intensifcación de “Polo” en el océano Pacífico, se sugiere a la ciudadanía estar atenta a cualquier actualización que pudiera haber en el ciclón tropical.

El seguimiento de la evolución del huracán “Polo” se puede realizar a través de sitios web como Zoom Earth o Windy, donde se puede consultar en tiempo real la trayectoria, ubicación e intensidad, así como cualquier cambio que pudiera tener en dirección.

Además, se pide a la ciudadanía, sobre todo de los estados cercanos a la trayectoria de “Polo”, estar atenta a cualquier aviso meteorológico que emitan las autoridades correspondientes.