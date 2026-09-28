Huracán Polo impactaría costas mexicanas dos veces: Alertan a Baja California Sur y Sonora

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantienen bajo vigilancia al huracán Polo, pues durante las últimas horas se ha desplazado por el Pacífico mexicano en categoría 3 con probabilidad de tocar tierra.

Según el pronóstico, la intensidad de este fenómeno natural tenía previsto impactar unicamente sobre las costas de Baja California como categoría 3 o bajar a la 2 , por lo que se prevén lluvias torrenciales en ese estado y otras zonas aledañas.

No obstante, la alerta también se extendió hacia Sonora, pues aquí podría ser el segundo impacto de Polo, aunque esto hasta el martes 29 de septiembre.

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La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, dijo que las horas aproximadas del impacto sería entre las 16:00 y 18:00, sin embargo, en el último reporte de la Conagua aseguran que podría ser entre las 20:00 y 22:00 horas este 28 de septiembre.

En cuanto al impacto en Sonora, podría ocurrir durante la mañana del martes 29, por lo que piden extremar precauciones para quienes viven en este estado.

Conagua asegura que estoso dos días son los días más críticos en cuanto a las precipitaciones derivadas de este huracán.

Así va la trayectoria del huracán Polo

A las 15:00 horas se presentó un nuevo informe sobre la localización de este fenómeno, mantiéndose en la categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson, pero esta vez más cerca de Baja California Sur.

Según los datos, Polo está a 75 kilómetros al oeste-noroeste de Cabo San Lázaro y a 265 kilómetros al sur-suroeste de Santa Rosalía , ambas localidades de ese estado.

Los vientos sostenidos son de 185 kilómetros por hora, con rachas de 220 km/h y desplazamiento hacia el noreste de 19 km/h.

En cuanto a Sonora, se espera que desde la Bahía de Kino y hasta Huatabampito, se intensifiquen los vientos, así como las lluvias.

¿Dónde lloverá el martes 29 de septiembre?

El pronóstico del clima prevé que las lluvias para este martes 29 de septiembre sean intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm) y muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm).

Los principales estados afectados por estas serán Sonora (centro, sur y costa) y Sinaloa (norte), aunque también podrían presentarse en otros estados como: