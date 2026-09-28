Así luce el malecón de Mazatlán por huracán Polo: daños en restaurantes y 'salida del mar' | VIDEO

El paso del huracán Polo por el Oceano Pacífico ha provocado distintos cambios climáticos en las zonas aledañas, sin embargo, para este lunes 28 de septiembre se prevé que toque tierra en Baja California Sur.

Ante esta situación, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) han alertado a varios estados aledaños por las precipitaciones torrenciales que pudieran registrarse esta tarde.

Según el pronóstico de este día, el centro de Polo, que se encuentra en categoría 3 de la escala Saffir-Simpson, se localizó a 75 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y a 265 km al sur-suroeste de Santa Rosalía, Baja California Sur.

En esta zona, los vientos sostenidos son de 185 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 220 km/h y desplazamiento hacia el noreste a 17 km/h.

Sin embargo, el estado de Sinaloa ha comenzado a presentar afectaciones por el desplazamiento de este huracán.

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Así luce el malecón de Mazatlán por el huracán Polo

Medios locales han informado desde muy temprano que el paso de este ciclón tropical ha comenzado a dejar estragos en las playas de esta ciudad, pues los oleajes se han mantenido demasiado altos y ha provocado que "se salga el mar".

El característico malecón de Mazatlán se encuentra vacío en su mayoría, pues las fuertes olas ya rompen sobre la estructura de este turístico lugar, provocando el cierre de restaurantes a pie de playa que resultaron dañados.

Algunos videos e imágenes compartidas dan cuenta del hecho, algunas personas mojadas, Protección Civil atendiendo una fuga de gas que provocó un oleaje, entre otras circunstancias.

Foto: El Contrapeso Informativo.

El comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, Gustavo Espinoza Bastidas, dijo a Noroeste que ya hay coordinación con Bomberos de Mazatlán y Protección Civil para trabajar sobre la zona y evitar riesgos.

Las personas han comenzado a ser retiradas de los espacios expuestos a las fuertes olas, así como a evacuar los tanques de gas para evitar una tragedia mayor.

Hasta el momento, se reportan daños en dos palapas; sin embargo, siguen revisando toda la franja turística para hacer el recuento total.

Según los pronósticos de las autoridades locales, el oleaje se mantendrá durante todo el día, sobre todo en zonas como Isla de Piedra, Cerritos y la Zona Dorada.

Asimismo, se prevé que la caída de lluvias que podrían ir de los 50 a 75 mm, aunque el viento también complicaría la situación.