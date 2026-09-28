¿Dónde habrá lluvias de hasta 250 mm HOY 28 de septiembre por huracán Polo y tormenta Rachel?

Las lluvias no dan tregua en México y tras la presencia de dos importantes fenómenos, el huracán Polo y la tormenta tropical Rachel, sobre el territorio nacional, el clima ha ido cambiando en estos días.

Para este 28 de septiembre no será la excepción, pues según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), nuevas zonas de varios estados se verán afectadas de manera considerable.

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Pronóstico general

De acuerdo al informe emitido este lunes, Polo podrá tocar tierra durante la tarde y será el estado de Baja California Sur quien reciba dicha intensidad de este fenómeno.

Sin embargo, a esto se sumará la tormenta tropical Rachel, quien se intensificó durante la madruagada del domingo sobre el sur de las costas de Guerrero y se espera que durante el transcurso del lunes y cerca del martes se convierta en huracán.

También, el monzón mexicano estará sobre el noroeste del país, provocando lluvias torrenciales en distintas ciudades de esa zona.

Pese a esto, una circulación anticiclónica en niveles meidos de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noreste y oriente del territorio nacional.

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¿Dónde habrá lluvias torrenciales este lunes?

A raíz de estos fenómenos, el SMN y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha alertado a 10 estados por posibles lluvias de gran intensidad.

Entre ellos se encuentra:

Baja California

Sonora

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Sinaloa

Chihuahua

Durango

Puebla

Veracruz

Según el pronóstico, en algunos de estos lugares las precipitaciones podría ir de los 150 a los 250 mm, mientras que para el resto serán de 50 a 150 mm.

En zonas del centro y sur están previstos chubascos con lluvias puntuales fuertes, intervalos e chubascos y lluvias aisladas.