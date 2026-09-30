Huracán Rachel: Estos son los estados donde lloverá HOY 30 de septiembre

Después del paso del huracán Polo en el territorio mexicano, este miércoles 30 de septiembre se informó que Rachel, quien ya es categoría 1 en la escela Saffir-Simpson, ya comienza a acercarse al país con probabilidad de lluvias.

Actualmente este fenómeno se encuentra a 360 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 650 km al oeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Mantiene vientos máximos sostenidos de 140 km/h, rachas de 170 km/h y un desplazamiento hacia el noroeste a 15 kkm/h.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que cerca de las 15:00 horas de este día comience la caída de precipitaciones en distintas zonas aledañas a donde se ubica Rachel.

Pronóstigo general

Además de la presencia de este huracán en el páis, se espera que el frente frío número que ingresará al norte de la República Mexicana, en interacción con una circulación ciclónica y una vaguada en altura, además del monzón mexicano sobre el noroeste, ayude a la caída de lluvias de diferentes intensidades.

También se sumarán canales de baja presión en el territorio mexicano aunados a inestabilidad atmosférica y una vaguada en altura.

Las lluvias para este miércoles podrán estar acompañas de fuertes vientos y la posible formación de torbellinos o tornados , aunque solo aplicará para Coahuila.

¿En qué estados lloverá este 30 de septiembre?

La combinación de todos los fenómenos provocará lluvias intensas, muy fuertes y fuertes en los siguientes estados:

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Nayarit

Estado de México

Puebla

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yuacatán

Quintanara Roo

Aunque no tendrán la misma intensidad, otros estados presentarán chubascos con lluvias puntuales fuertes e intervalos de chubascos, entre ellos: