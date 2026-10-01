Huracán Rachel ya es categoría 2; ¿dónde se localiza HOY 1 de octubre? Esto dice Conagua

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantienen bajo vigilancia al huracán Rachel tras intesificarse a categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson.

Su desplazamiento por el océano Pacífico ha provocado que autoridades de distintos estados emitan alertas por los cambios constantes del clima, sobre todo ante la probabilidad de caída de lluvias.

La Secretaría de Marina (Semar) también se encuentra vigilando este fenómeno y aseguran que podría aumentar su intensidad y llegar a categoría 3 entre las próximas 12 y 18 horas.

Estados como Baja California Sur, Nayarit, Jalisco y Michoacán mantienen cerrados sus puertos, pues la fuerza con la que se mueve podría traer consecuencias mayores.

Las lluvias que traerá consigo este huracán afectarán principalmente a Jalisco y Baja California Sur, sin embargo, no se descarga que otras zonas también tengan esta presencia.

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¿Dónde se ubica Rachel actualmente?

Actualmente, el huracán Rachel se localiza a 370 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 420 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

En estas mismas zonas, se presentan vientos máximos sostenidos de 165 km/h, rachas de 205 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 9 km/h.

Ante esta situación, el SMN, Conagua y Protección Civil pide a los mexicanos que vivan en estos lugares estar pendientes de los pronósticos porque estas condiciones podría originar deslaves, incremento de niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de esos mismos estados.