Huracán Simón continúa en categoría 4: ¿dónde se ubica y qué estados afectará con lluvias?

El huracán Simón continúa avanzando sobre México y ha mantenido en alerta a varios estados por la caída de lluvias, el alto oleaje y vientos de consideración, debido a que, al corte de las 12:00 horas de este domingo 11 de octubre, se mantiene en categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson.

Dicho fenómeno se encuentra sobre el Pacífico y se ha mantenido en constante intensificación durante las últimas horas, sin embargo, su trayectoria ha cambiado poco a poco, lo que ha llevado a que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América, mantengan constante vigilancia la zona de prevención por efectos de viento de huracán desde Punta San Telmo (Michoacán), hasta El Roblito (Nayarit), incluyendo las Islas Marías.

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¿Dónde se ubica el Simón actualmente?

Según el reporte compartido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el huracán Simón se localiza a aproximadamente 40 kilómetros al oeste-suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 100 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Mientras se desplaza por esta zona, mantiene vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora, rachas de 270 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el nor-noroeste de 11 kilómetros por hora.

Esta situación podría llevar a la caída de precipitaciones de diferentes intensidades, así como el oleaje de 8 a 10 metros de altura en la costa de Jalisco; de 6 a 8 metros en la costa de Colima; de 4 a 6 metros en la costa de Nayarit; de 3 a 5 metros en la costa sur de Sinaloa; de 1.5 a 2.5 metros en la costa sur de Baja California.

Además, las costas de los estados de Jalisco y Colima podrían tener una marea de tormenta de 1.5 a 2.5 metros, lo que mantiene en alerta a quienes viven cerca de estos lugares.

¿Qué estados afectará con lluvias?

El desplazamiento de Simón mantiene una probabilidad alta de lluvias , mismas que se han catalogado como extraordinarias debido a que son mayores a 250 milímetros (mm).

Los estados que esperan estas precipitaciones son:

Jalisco (costa y oeste) / 250 mm

Colima - 150 a 250 mm

Nayarit (sur) - 75 a 150 mm

Michoacán (suroeste) - 75 a 150 mm

Sinaloa (sur) - 50 a 75 mm

Mientras que el viento sostenido será de 210 a 230 kilómetros por hora con rachas de 240 a 250 kilómetros por hora en costas de Jalisco, disminuyendo durante el día.

Para Nayarit y Colima se espera que las rachas sean de 100 a 120 con rachas de 130 a 140 kilómetros por hora.

¿Durango será afectado por Simón?

En un pronóstico anterior, Durango figuraba como uno de los estados que estarían afectados por el huracán, sin embargo, tras el cambio de trayectoria ha disminuido el riesgo . No obstante, autoridades han pedido estar alertas de los anuncios que se compartan en redes sociales.

Para este domingo 11 de octubre, la entidad duranguense prevé caída de lluvias en distintas zonas, incluyendo la capital.