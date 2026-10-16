Huracán 'Trudy' ya es categoría 3 y provocará lluvias fuertes en estos estados hoy 16 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que "Trudy" se se intensificó a huracán de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson durante la madrugada de este viernes 16 de octubre.

El reporte indica que a las 6:30 horas, su centro se localizaba aproximadamente a 385 kilómetros (km) al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 380 km al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

También indica que "Trudy" presenta vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora (km/h), rachas de 240 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 9 km/h. Por lo que prevé que el sistema siga intensificándose rápidamente.

¿En que estados provocará lluvias fuertes el huracán "Trudy" este 16 de octubre?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó que las precipitaciones generadas por el huracán "Trudy" podrían originar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en las zonas bajas de algunos estados , por lo que exhortan a la población a permanecer atenta a los avisos oficiales, así como también seguir las recomendaciones de Protección Civil.

De acuerdo con la información difundida, la circulación de "Trudy" este 16 de octubre originará lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca; muy fuertes en el oeste, centro y sur de Michoacán.

Vientos sostenidos de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en la costa de Guerrero; de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Michoacán y Oaxaca, así como oleaje de 4 a 5 metros de altura en las costas de Guerrero y Michoacán, y de 3 a 4 m en la costa de Oaxaca.

Las autoridades mantienen zona de vigilancia por efectos de viento de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Cabo Corrientes, en Jalisco, y se modifica zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.

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