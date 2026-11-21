Un hombre de la tercera edad perdió la vida durante este sábado 21 de noviembre, luego de que la camioneta que conducía se impactara contra una máquina retroexcavadora que se encontraba estacionada sobre la calle Nellie Campobello, en las inmediaciones de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, en la ciudad de Durango.

El accidente ocurrió a unos metros del acceso a dicha dependencia, donde una camioneta de la marca Chevrolet, línea Equinox, se estrelló contra la parte posterior de una retroexcavadora de la marca John Deere, la cual se encontraba en el lugar para iniciar los trabajos programados durante la jornada sabatina.

De acuerdo con los primeros datos recabados, se presume que el conductor de la camioneta no respetó un señalamiento que advertía sobre el cierre de la vialidad, por lo que continuó su trayectoria hasta impactarse contra la pesada maquinaria.

Debido a la fuerza del choque, el automovilista sufrió lesiones que le provocaron la muerte en el lugar de los hechos, quedando presando entre los fierros, por lo que fue necesaria la intervención de cuerpos de auxilio especializado y autoridades correspondientes para realizar las diligencias y determinar las circunstancias en que ocurrió el percance.

El hoy fallecido fue identificado como Elie Michel Mechelani Fraiha, de 75 años de edad, quien tenía su domicilio en la calle 5 de Febrero, de la Zona Centro de la capital duranguense.

Finalmente, será mediante las investigaciones y los peritajes correspondientes como se establezca la mecánica del accidente y se determine si la falta de atención a los señalamientos de cierre de circulación fue el factor que desencadenó este hecho vial de consecuencias fatales.