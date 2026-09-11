Identifican a chofer calcinado tras choque de tráileres en Cuencamé; era de Durango capital

Mediante pruebas de ADN fue identificado como Everardo Vázquez González, de 58 años de edad, uno de los hombres que perdió la vida en un accidente vial ocurrido en el municipio de Cuencamé y cuyo cuerpo había ingresado al Servicio Médico Forense en calidad de desconocido.

Fue durante la mañana del jueves 10 de septiembre cuando personal investigador acudió al anfiteatro de la Fiscalía General del Estado de Durango, donde se encontraba el cuerpo trasladado desde Cuencamé para la práctica de los estudios correspondientes.

Las diligencias permitieron establecer que se trataba de Everardo, nacido el 21 de noviembre de 1967 y quien tenía su domicilio en la colonia José López Portillo, de la ciudad de Durango. La confirmación de su identidad se obtuvo mediante los análisis genéticos correspondientes.

El accidente en el que perdió la vida ocurrió el martes 8 de septiembre, sobre la carretera que comunica a las localidades de Cuauhtémoc y La Purísima, pertenecientes al municipio de Cuencamé, donde dos tráileres se impactaron e incendiaron.

Al arribo de cuerpos de seguridad y socorro, observaron que las dos unidades de carga se encontraban sobre la cinta asfáltica y eran consumidas por el fuego, situación que inicialmente impidió establecer sus características.

Elementos de Protección Civil que trabajaban en el lugar informaron posteriormente a las autoridades que en el interior de uno de los tráileres se encontraba el cuerpo sin vida y calcinado.

El agente del Ministerio Público tomó conocimiento del accidente y ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo para realizar pruebas genéticas que permitieron la identificación de la víctima.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para establecer las circunstancias que provocaron el choque entre las dos unidades de carga.