Identifican a conductor que murió tras fuerte accidente por salida a El Pueblito

Luego de qué la tarde de este miércoles 16 de septiembre, cerca de las 13:00 horas, un choque por alcance registrado en la carretera a El Pueblito dejará como saldo a un conductor sin vida, se dio a conocer la identidad del hoy occiso.

¿Qué pasó en carretera a El Pueblito?

Los hechos ocurrieron en el tramo que conecta la carretera a El Pueblito con el bulevar Domingo Arrieta, en la ciudad de Durango, donde se vieron involucrados tres vehículos, dos de ellos con daños de mayor consideración.

De acuerdo con la información recabada, un automóvil Hyundai de color blanco circulaba con dirección a Domingo Arrieta cuando su conductor redujo la velocidad para pasar un bordo. En ese momento, un Volkswagen Beetle lo impactó por alcance en la parte trasera, lo que provocó que perdiera el control y saliera del camino.

En el accidente también resultó con daños otro vehículo Hyundai, aunque hasta el momento no se ha precisado cómo fue su participación en el percance.

Tras el reporte a los números de emergencia, al lugar acudieron elementos de distintas corporaciones de auxilio y seguridad, entre ellos paramédicos de la Cruz Roja, quienes revisaron a los involucrados y confirmaron que el conductor del automóvil blanco ya no presentaba signos vitales.

La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del hecho y comenzó con las diligencias correspondientes para esclarecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades. Por su parte, el Ministerio Público ordenó el levantamiento del cuerpo.

Identifican a la víctima

Algunos minutos después del hecho, se dio a conocer que la persona fallecida ya había sido identificada por las autoridades.

Se trata de Jorge Nájera Irigoyen, un hombre de 59 años de edad, quien habría tenido su domicilio en el fraccionamiento Canelas, en la ciudad de Durango.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le realizará la necropsia de ley correspondiente para determinar la causa oficial de su fallecimiento.