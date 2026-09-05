Identifican a joven lesionada por caída de letrero en Zona Centro de Durango

Fue identificada la joven que resultó lesionada luego de que un anuncio de grandes dimensiones le cayera encima mientras se encontraba en la vía pública, en la Zona Centro de la ciudad de Durango.

Se trata de Karla Rentería Soriano, de 25 años de edad, quien fue auxiliada por Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana, delegación Durango, y posteriormente trasladada en ambulancia al Hospital General 450 para recibir atención médica.

El ingreso al nosocomio fue reportado aproximadamente a las 18:30 horas del viernes 4 de septiembre, por lo que las autoridades tomaron conocimiento del accidente y recabaron información sobre lo ocurrido.

De acuerdo con la versión proporcionada por Blanca, madre de la lesionada, ambas se encontraban vendiendo en la vía pública sobre la calle Pasteur, entre 5 de Febrero y Pino Suárez, cuando ocurrió el percance.

En determinado momento cayó un anuncio de aproximadamente seis metros, construido con marco de aluminio y tablaroca, el cual alcanzó a Karla y le provocó lesiones, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia para brindarle los primeros auxilios.

En el lugar permanecieron representantes del establecimiento comercial ubicado frente al sitio donde ocurrió el accidente. La gerente, identificada como Estela, manifestó que se harían cargo de la atención de la joven, mientras que personal del negocio se encargaría de retirar la estructura.

Tras el traslado de Karla al Hospital General 450, se informó que ya no era necesario otro tipo de apoyo en el lugar. Hasta el momento no se precisó la gravedad de las lesiones que presentó la joven a consecuencia del accidente.