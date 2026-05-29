Identifican a las 3 personas lesionadas en choque frontal en la Durango-Mazatlán

Tres personas lesionadas y cuantiosos daños materiales fue el saldo de un choque frontal registrado la mañana de este viernes sobre la carretera libre Durango-Mazatlán, a la altura del paraje conocido como El Tecuán. A unas horas del accidente, las víctimas ya fueron identificadas.

El accidente ocurrió alrededor de las 06:30 horas, cuando María Marisol Antuna González, de 32 años de edad, conducía un automóvil Mazda 3, color guinda, modelo 2010, procedente de El Salto con rumbo a la ciudad de Durango, a donde se dirigía para asistir a un Consejo Técnico, ya que se desempeña como maestra en el poblado Las Vegas, municipio de San Dimas.

De acuerdo con la versión proporcionada en el lugar, la conductora observó que un vehículo Volkswagen Gol, color rojo, modelo 2015, circulaba invadiendo el carril contrario, por lo que terminó impactándola de frente y provocó que su unidad volcara tras el encontronazo.

En el Volkswagen viajaban Víctor Armando, de 30 años, quien conducía la unidad, y Juan Manuel Luna Macías, también de 30 años, quien iba como copiloto. Ambos resultaron lesionados y fueron trasladados para recibir atención médica.

Los reportes médicos indicaron que Víctor presentó traumatismo severo en abdomen y tórax, neumotórax del lado derecho y shock hipovolémico, mientras que Juan Manuel sufrió policontusiones y esguince cervical. Por su parte, Marisol fue diagnosticada con traumatismo cerrado de tórax, probable fractura de cadera y lesión cervical.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance y resguardar el área, en tanto se realizan las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.