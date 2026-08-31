Identifican a los dos jóvenes lesionados en fatal volcadura de Pilar de Zaragoza

Autoridades identificaron a los jóvenes involucrados en la volcadura registrada la tarde del domingo en el camino que comunica al poblado Pilar de Zaragoza con Sebastián Lerdo de Tejada, en el municipio de Durango, donde uno de ellos perdió la vida.

El fallecido fue identificado como Manuel Moisés Rodríguez de la Parra, de 21 años de edad y con domicilio en el poblado El Nayar, cuyo cuerpo fue localizado a un costado del camino después del accidente.

También viajaban en la camioneta Jesús Eduardo, de 22 años, vecino de Sebastián Lerdo de Tejada, quien presuntamente conducía la unidad, así como Diego Isaac Ramos Rodríguez, de 21 años, con domicilio en la misma localidad.

El percance ocurrió aproximadamente a las 15:00 horas del domingo 30 de agosto, cuando los tres jóvenes circulaban de sur a norte en una camioneta de la marca Toyota, línea Sequoia, modelo 2001, color guinda.

Según la información recopilada, habían salido de Pilar de Zaragoza con dirección a Sebastián Lerdo de Tejada cuando, al llegar aproximadamente al kilómetro ocho del camino vecinal, el conductor perdió el control de la camioneta.

La unidad salió del camino y posteriormente volcó. Inicialmente, se reportó que uno de los ocupantes se encontraba prensado y que otro no había sido localizado, mientras varias personas que se encontraban en la zona trataban de auxiliar a los jóvenes. Más tarde, personal de emergencia confirmó el fallecimiento de Manuel Moisés.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Durango acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se practicaría la necropsia de ley. Las autoridades continuarán con las investigaciones para establecer las circunstancias del accidente.