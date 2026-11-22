Una agresión a balazos registrada durante la mañana de este domingo 22 de noviembre, en la colonia Valle del Guadiana, de la ciudad de Durango, dejó como saldo a una mujer y su hijo lesionados, además del reporte de un joven que fue llevado por la fuerza por los presuntos responsables.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 11:00 horas, en un domicilio ubicado sobre la calle Ignacio López Tarso, entre Jorge Rivero y Rosa G. Chagoyán, donde vecinos solicitaron la presencia de las corporaciones de seguridad tras escuchar al menos cinco detonaciones de arma de fuego, aparentemente durante una riña entre integrantes de una familia.

De acuerdo con los primeros reportes, al lugar llegaron cinco sujetos a bordo de un automóvil blanco, quienes presuntamente participaron en la confrontación. Durante el altercado, Salvador Sánchez Zapata, de 33 años de edad, de oficio albañil, recibió varios impactos de bala, cuatro según lo señalado por uno de sus familiares, entre ellos heridas en la región abdominal.

En la misma agresión resultó lesionada su madre, identificada como Hilaria Zapata Escamilla, de 66 años de edad, quien sufrió una herida por rozón de proyectil de arma de fuego en la rodilla derecha. Su ingreso a un hospital de la capital fue reportado más tarde, donde recibió atención médica.

Tras los disparos, familiares de Salvador decidieron trasladarlo por sus propios medios hacia el Hospital General 450, debido a las lesiones que presentaba. Durante las llamadas de emergencia también se informó que los presuntos agresores portaban al menos una pistola y que uno de ellos tendría parentesco con las víctimas.

Sin embargo, otro de los señalamientos realizados durante los reportes de emergencia fue que los sujetos se llevaron a un joven de 23 años de edad, sobrino de uno de los denunciantes, a quien presuntamente obligaron a subir al automóvil blanco en el que habían llegado. Esta situación fue comunicada a las autoridades junto con la información relacionada con los disparos.

Entre las personas mencionadas como acompañantes del presunto agresor se encuentran Rodrigo, Hugo y un hombre identificado únicamente como Giovani, cuyos nombres fueron proporcionados durante las primeras entrevistas. Los señalamientos deberán ser investigados para establecer su posible participación en el ataque armado, así como esclarecer lo ocurrido con el joven que habría sido privado de su libertad.