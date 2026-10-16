Identifican a motociclista que murió tras choque con camión de la basura en Durango

El motociclista que perdió la vida durante la madrugada de este viernes 16 de octubre, luego de ser impactado por un camión recolector de basura en el cruce de las calles Laureano Roncal y 5 de Febrero, en la Zona Centro de Durango, ya fue identificado por sus familiares ante la Fiscalía General del Estado de Durango.

Fue alrededor de las 09:45 horas cuando Martín, de 53 años de edad, acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango, donde se entrevistó con el Agente del Ministerio Público para realizar el procedimiento de identificación del cuerpo de su hijo.

El hombre fue llevado al área del Servicio Médico Forense, donde reconoció plenamente a su hijo, confirmando así la identidad del joven que horas antes había perdido la vida cuando circulaba en motocicleta de la marca Vento, línea X Press, de 170 centímetros cúbicos, sobre Laureano Roncal y fue impactado por un camión recolector de basura que transitaba por 5 de Febrero.

El hoy occiso fue identificado como Fernando Martín Rodríguez Carrasco, de 22 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia José Martí, de la ciudad de Durango, y cuyo cuerpo permanecía en calidad de no identificado en las instalaciones del Servicio Médico Forense, tras el accidente registrado aproximadamente a las 05:15 horas.

Las investigaciones serán las que determinen cómo ocurrió el hecho. El conductor del camión fue detenido para el deslinde de responsabilidades, mientras que la Fiscalía continúa con las diligencias correspondientes.