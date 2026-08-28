Identifican a mujer motociclista que murió en camino de terracería de Durango; tenía 16 años

La joven motociclista que perdió la vida la tarde del miércoles en un camino de Durango, ya fue identificada por su familia; se trataba de una adolescente de apenas 16 años de edad.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 16:45 horas del 26 de agosto, sobre la carretera que conduce a Regocijo, cerca de la terracería hacia San Juan Aguinaldo, donde una persona que pasaba por el lugar observó a la joven tirada a un costado del camino y solicitó ayuda al número de emergencias 911.

Según la información recopilada, junto a la adolescente se encontraba una motocicleta, por lo que los primeros datos apuntan a que habría sufrido un derrape mientras circulaba por dicha carretera. Las circunstancias exactas que provocaron el accidente son materia de investigación.

Al sitio se trasladaron Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana, quienes localizaron a la motociclista inconsciente a un costado de la carretera y procedieron a realizar la valoración correspondiente.

Los socorristas confirmaron que la joven ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades. Inicialmente, se calculó que tendría aproximadamente 25 años; sin embargo, en ese momento no fue posible establecer su identidad.

¿Quién era la joven fallecida?

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de Durango, donde permaneció en calidad de no identificado hasta la tarde del jueves, cuando su madre acudió ante el Ministerio Público y confirmó que se trataba de su hija, identificada con las iniciales R.I.G.S., de 16 años y con domicilio en la colonia Palma Nueva.

La motocicleta fue asegurada y quedó a disposición de la autoridad correspondiente, mientras continúan las investigaciones para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las causas precisas del fallecimiento de la adolescente.