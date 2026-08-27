Mujer muere tras derrapar en una motocicleta en camino de terracería en Durango
Una joven mujer de aproximadamente 25 años murió luego de sufrir un accidente mientras viajaba en una motocicleta por la carretera a Regocijo, cerca del camino de terracería hacia San Juan, en el municipio de Durango.
El reporte fue recibido alrededor de las 16:40 horas del miércoles. De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, la motociclista habría derrapado y quedó tendida a un costado de la carretera. Al lugar acudió una unidad de Cruz Roja para brindarle atención.
Sin embargo, tras realizar la valoración correspondiente, los paramédicos confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales. El probable motivo del fallecimiento fue un traumatismo craneoencefálico severo. Las autoridades tomaron conocimiento del accidente para realizar las diligencias correspondientes.