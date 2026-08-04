Identifican a mujer que murió al ser atropellada por camioneta que huía de la policía en Durango

Luego de los hechos registrados la noche de este pasado lunes en bulevar División Durango, donde una mujer murió tras ser arrollada por una camioneta que presuntamente huía de la policía, este martes por la mañana la hoy occisa fue identificada.

El accidente ocurrió alrededor de las 22:30 horas, cuando el sistema de emergencias 911 recibió el reporte de un atropellamiento seguido de un choque contra un objeto fijo. Al sitio acudieron elementos de la Policía Vial, Bomberos, Cruz Roja y corporaciones de seguridad, quienes encontraron a una mujer sin signos vitales sobre el camellón central y a un joven atrapado entre la estructura destrozada de una camioneta.

De acuerdo con los primeros informes, momentos antes agentes de la Policía Vial habían intentado detener al conductor de una camioneta de la marca Dodge, línea Ram; sin embargo, este hizo caso omiso a las indicaciones y aceleró la marcha. Al circular por el bulevar, presuntamente perdió el control al pasar por un bordo, invadió el camellón y embistió a la mujer, quien falleció de manera instantánea debido a las lesiones sufridas.

Tras el atropellamiento, la unidad continuó su trayectoria sin control, derribó una palmera y finalmente se estrelló contra un establecimiento comercial, donde terminó su recorrido. El conductor quedó prensado entre los fierros retorcidos de la camioneta, por lo que personal del Cuerpo de Bomberos realizó maniobras utilizando el algoritmo de extracción vehicular para liberarlo.

Una vez rescatado, el joven fue estabilizado por paramédicos y trasladado de urgencia a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como delicado. Mientras tanto, la zona permaneció acordonada durante varias horas para permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.

Identifican a la mujer fallecida

Este martes 4 de agosto por la mañana, unas horas después de los hechos, autoridades informaron que la mujer que falleció al ser atropellada era María Guadalupe Ramírez Hernández, de 46 años de edad.

Peritos y agentes de la Policía Investigadora de Delitos, bajo la coordinación del Agente del Ministerio Público, realizaron el procesamiento de la escena.

El representante social ordenó el traslado del cuerpo de la víctima al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, mientras que el conductor quedó a disposición de la autoridad ministerial, que determinará su situación jurídica y la responsabilidad que pudiera derivarse de estos hechos.