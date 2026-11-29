Luego de impactarse contra una camioneta cuando viajaban a bordo de una motocicleta, una pareja perdió la vida en el municipio de Vicente Guerrero; las víctimas ya fueron identificadas.

EL ACCIDENTE

Fue cerca de las 20:30 horas de este sábado cuando, sobre la carretera Vicente Guerrero-San Francisco Javier, la pareja se trasladaba en una motocicleta Vento Cyclone, modelo 2021, y, por causas aún no determinadas, se impactó contra una camioneta de color azul, de la cual se desconoce quién la conducía.

Hasta ese lugar acudieron elementos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención a los involucrados y confirmaron el deceso de los motociclistas, los cuales hasta ese momento se encontraban sin identificar.

Trascendió que, tras el impacto, el varón sufrió la amputación traumática del pie derecho.

Luego de confirmarse el fallecimiento de la pareja, al sitio se trasladó personal de la Fiscalía General del Estado de Durango, el cual realizó las diligencias pertinentes.

El agente del Ministerio Público dio fe de la muerte de ambas personas y ordenó el traslado de los cuerpos a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, quedando pendiente el resultado.

IDENTIFICAN A PAREJA FALLECIDA

Horas después, ambas personas fueron plenamente identificadas por sus familiares.

Quien aparentemente conducía la motocicleta respondía en vida al nombre de José Coronado Guzmán, de 24 años de edad; así lo confirmó su hermano, Mauricio. La mujer que lo acompañaba era Paulina Holguín Ramírez, también de 24 años, identificada por su padre.

Tras los trámites correspondientes, los cuerpos de ambas víctimas serán entregados a sus deudos para la realización de los servicios funerarios.