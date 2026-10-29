Identifican a víctima de homicidio en barbería ubicada en bulevar Cima

Como le informó El Siglo de Durango, este 29 de octubre se reportó una persona sin vida al interior de una barbería ubicada en el fraccionamiento Puerta de San Ignacio, en la capital duranguense, a donde se trasladaron elementos de seguridad para atender el hecho.

Los primeros reportes indicaron que se trataba de un hombre de 34 años que murió tras sufrir lesiones producidas con un objeto punzocortante y el trabajador del establecimiento había sido detenido por elementos de la Policía Municipal debido a su presunta participación, para después quedar a disposición de la Fiscalía General del Estado de Durango.

El hecho se reportó la mañana de este jueves 29 de octubre, en el negocio ubicado en la calle Isla Ángel de la Guarda. La víctima fue identificada como Jairo Iovane Alvarado González , quien fue localizado sin signos vitales en una de las habitaciones del inmueble, con lesiones en la cabeza.

De acuerdo con la declaración recabada por las autoridades, el ahora detenido señaló que forcejeó con el cliente luego de que este presuntamente se tornara agresivo durante un corte de cabello.