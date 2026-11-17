Durante la tarde de este martes 17 de noviembre trascendió la identidad del piloto que perdió la vida tras el desplome de un avión privado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional General Guadalupe Victoria, de la ciudad de Durango.

De acuerdo con información preliminar, quien perdió la vida fue identificado como José Francisco Castilla, de 65 años de edad, quien se encontraba al mando de la aeronave Cessna 500 Citation, con matrícula XB-OIQ.Junto a Castilla viajaba Rajin Mendoza, quien se desempeñaba como copiloto, además de cuatro pasajeros, cuyas identidades no han sido reveladas oficialmente.

Según la información proporcionada por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), el accidente ocurrió aproximadamente a las 11:40 horas, cuando la aeronave realizaba las maniobras de despegue para dirigirse al Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México.

El avión terminó por precipitarse a unos 500 metros de la cabecera 03 de la pista, tras lo cual se registró una explosión y un incendio que motivaron la movilización de las corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

Trascendió que, previo al despegue, la aeronave fue sometida a una revisión de seguridad, durante la cual no se habrían detectado irregularidades.

La Agencia Federal de Aviación Civil inició una investigación para determinar las causas del accidente, en tanto que se está a la espera de que las autoridades den a conocer oficialmente la identidad del resto de los ocupantes y el saldo definitivo del siniestro.