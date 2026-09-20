Identifican como Emilio Quiñones a motociclista fallecido en bulevar Durango; amigos exigen justicia

Familiares y amigos identificaron como Emilio Quiñones Armendáriz al motociclista que perdió la vida la tarde del domingo 20 de septiembre, tras un hecho vial ocurrido en el cruce del bulevar Durango y la calle Bravo, en la ciudad de Durango.

Mediante publicaciones difundidas en redes sociales, personas cercanas al joven lamentaron su fallecimiento y comenzaron a utilizar la etiqueta #JusticiaParaEmilio, con la que solicitaron que las autoridades investiguen el caso hasta dar con quien resulte responsable.

“Un joven bueno, alegre y muy querido por muchos”, expresaron sus allegados al despedirlo y recordar su amistad y calidad humana.

En los mensajes también se asegura que el presunto responsable habría abandonado el lugar después del accidente; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades encargadas de la investigación.

Redes Sociales

El domingo, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio después de recibir el reporte a través del 911, pero al valorar al motociclista determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de Seguridad Pública resguardaron la zona mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Durango realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente cómo ocurrió el hecho ni si existe algún vehículo o conductor identificado como presunto responsable.