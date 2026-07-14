IEPC acredita a dos nuevos partidos políticos en Durango

En sesión extraordinaria de carácter urgente, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Durango formalizó la entrada del Partido Paz y Somos México al escenario local.

El acuerdo, aprobado por unanimidad del Consejo, no solo otorgó personalidad jurídica a estos institutos de reciente registro nacional, sino que desencadenó una redistribución inmediata del financiamiento público destinado a los partidos políticos para el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2026.

La acreditación responde a las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado 25 de junio, las cuales otorgaron el registro nacional a las organizaciones “Construyendo Sociedades de Paz” y “Somos México”. Al haber solicitado su reconocimiento ante el organismo público local de Durango el 8 de julio, el Consejo General determinó que ambos partidos gozarán de los mismos derechos y obligaciones que las fuerzas estatales para participar en la vida política y competir en los procesos electorales de la entidad.

FINANCIAMIENTO

La incorporación de estos partidos obligó a recalcular las prerrogativas de manera equitativa. Para el ejercicio fiscal 2026, el presupuesto total aprobado para el sistema de partidos en Durango, asciende a 106 millon 773 mil 020 pesos para gasto ordinario permanente y tres millones 203 mil 191 pesos para actividades específicas. Dado que la mitad de estos recursos ya fue ministrada durante el primer semestre del año, la redistribución actual impactará exclusivamente sobre el fondo pendiente de entregar correspondiente a los meses de julio a diciembre entre los 11 partidos políticos ahora acreditados, que son ocho nacionales y tres locales.

Bajo las reglas de proporcionalidad y equidad, los partidos que no participaron en la elección de diputaciones inmediata anterior, junto a los de nueva acreditación, tienen derecho únicamente al dos por ciento del financiamiento ordinario y a la parte igualitaria de las actividades específicas.

Un ajuste técnico relevante, detallado por el consejero electoral Emanuel Iván de la Cruz, fue que debido a que las solicitudes de acreditación se presentaron el 8 de julio, el monto asignado a las nuevas fuerzas se calculó de forma proporcional a 177 días naturales, en lugar de los 184 que integran el semestre completo. Asimismo, el proyecto aprobado preserva el acuerdo previo para el Partido del Trabajo (PT), cuya porción diferida de financiamiento será cubierta en una sola exhibición durante el mes de diciembre.

ESCENARIO LOCAL

Con esta nueva configuración, Durango amplía su oferta política de cara a la renovación de las 25 diputaciones locales programada para el próximo año.

Los integrantes del Consejo General destacaron que el pluralismo fortalece el debate público y la estabilidad institucional, permitiendo que nuevos sectores de la sociedad encuentren canales institucionales para sus propuestas.