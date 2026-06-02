IEPC aprueba compra de inmueble para el Consejo Municipal Electoral de Gómez Palacio

El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Durango aprobó la adquisición de un inmueble en Gómez Palacio por 4.5 millones de pesos, para destinarlo de manera permanente al funcionamiento del Consejo Municipal Electoral de ese municipio, a fin de incorporarlo al patrimonio institucional y garantizar condiciones operativas para futuros procesos electorales.

La determinación quedó establecida en el acuerdo IEPC/CG19/2026, mediante el cual el órgano electoral autorizó la compra del edificio ubicado en la avenida Mina de la Zona Centro de Gómez Palacio, inmueble que durante los últimos procesos electorales ha funcionado como sede del Consejo Municipal Electoral.

Según el acuerdo, la documentación analizada por el Consejo General incluyó la propuesta de compraventa presentada por el propietario del inmueble; por lo que la Secretaría Ejecutiva solicitó dictámenes técnicos y administrativos para determinar tanto la viabilidad financiera de la operación como la idoneidad del edificio para continuar albergando las actividades electorales.

La dirección administrativa informó que el Instituto contaba con suficiencia presupuestal para realizar la adquisición y cubrir los gastos asociados a la operación, incluidos impuestos y costos notariales. En su opinión técnica, precisó que existía viabilidad financiera para concretar la compra bajo los términos planteados por el propietario.

Por su parte, la Dirección de Organización Electoral concluyó que el inmueble reunía las condiciones necesarias para albergar al Consejo Municipal Electoral. Entre los elementos evaluados destacaron su ubicación céntrica, la accesibilidad para el traslado de documentación y materiales electorales, así como la disponibilidad de espacios suficientes para oficinas administrativas, áreas de sesión y bodegas destinadas al resguardo de documentación electoral.

El análisis también estableció que el edificio contaba con condiciones funcionales para la instalación de infraestructura tecnológica y de comunicaciones, además de que no presentaba antecedentes de afectaciones que hayan comprometido la seguridad de sus ocupantes o la continuidad de las operaciones durante los procesos electorales en los que ha sido utilizado. La autoridad electoral precisó que el inmueble ha servido como sede del Consejo Municipal de Gómez Palacio desde el año 2015, lo que ha generado identificación entre la ciudadanía y el personal electoral.

Dentro de los argumentos considerados para la adquisición, el IEPC señaló que en los recorridos realizados para localizar inmuebles destinados a órganos desconcentrados no se identificó otro espacio que ofreciera mejores condiciones de seguridad, accesibilidad, infraestructura y funcionalidad para el desarrollo de las actividades electorales.

La documentación del expediente incluyó además un certificado de libertad de gravamen expedido por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Durango, en el que se acredita que el inmueble, con una superficie de 187 metros cuadrados.

Con esta decisión, el IEPC busca contar con una sede propia para uno de los Consejos Municipales con mayor carga operativa en el estado, reduciendo la dependencia de arrendamientos temporales y fortaleciendo la infraestructura institucional para la organización de futuros procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana.