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IEPC dará curso virtual para prevenir violencia política de género

Buscan generar condiciones que favorezcan una participación política libre de violencia.

IEPC dará curso virtual para prevenir violencia política de género

IEPC dará curso virtual para prevenir violencia política de género

JUAN M. CÁRDENAS
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El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) puso en marcha el curso virtual “Violencia Política contra las Mujeres: identificación, prevención y atención”, una herramienta de capacitación dirigida a fortalecer el conocimiento y la prevención de conductas que vulneran los derechos político-electorales de las mujeres.

La capacitación estará disponible del 1 de junio al 1 de noviembre de 2026 y podrá realizarse de manera completamente virtual, permitiendo a las personas interesadas acceder a los contenidos desde cualquier lugar y en el horario que mejor se adapte a sus actividades.

El organismo electoral detalló que el curso fue diseñado previo al inicio del proceso electoral 2026-2027 y busca ofrecer información clara y accesible para identificar las acciones y actitudes que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género, además de proporcionar herramientas para prevenirla y atenderla.

El IEPC señaló que esta iniciativa forma parte de las acciones permanentes orientadas a promover una cultura democrática basada en la igualdad, el respeto y la no discriminación. Asimismo, destacó que la capacitación está dirigida a ciudadanía, personas servidoras públicas, integrantes de partidos políticos y demás actores involucrados en la vida pública.

El IEPC consideró que la formación en esta materia permite fortalecer la identificación de conductas que afectan los derechos político-electorales de las mujeres, fomenta la cultura de la denuncia y contribuye a la construcción de espacios de participación más seguros e incluyentes.


Con este tipo de acciones preventivas, el Instituto Electoral busca generar condiciones que favorezcan una participación política libre de violencia y garantizar que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos en igualdad de condiciones dentro de los procesos democráticos.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: violencia política de género IEPC capacitación, curso, derechos, acciones

               

                
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