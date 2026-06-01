IEPC dará curso virtual para prevenir violencia política de género

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) puso en marcha el curso virtual “Violencia Política contra las Mujeres: identificación, prevención y atención”, una herramienta de capacitación dirigida a fortalecer el conocimiento y la prevención de conductas que vulneran los derechos político-electorales de las mujeres.

La capacitación estará disponible del 1 de junio al 1 de noviembre de 2026 y podrá realizarse de manera completamente virtual, permitiendo a las personas interesadas acceder a los contenidos desde cualquier lugar y en el horario que mejor se adapte a sus actividades.

El organismo electoral detalló que el curso fue diseñado previo al inicio del proceso electoral 2026-2027 y busca ofrecer información clara y accesible para identificar las acciones y actitudes que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género, además de proporcionar herramientas para prevenirla y atenderla.

El IEPC señaló que esta iniciativa forma parte de las acciones permanentes orientadas a promover una cultura democrática basada en la igualdad, el respeto y la no discriminación. Asimismo, destacó que la capacitación está dirigida a ciudadanía, personas servidoras públicas, integrantes de partidos políticos y demás actores involucrados en la vida pública.

El IEPC consideró que la formación en esta materia permite fortalecer la identificación de conductas que afectan los derechos político-electorales de las mujeres, fomenta la cultura de la denuncia y contribuye a la construcción de espacios de participación más seguros e incluyentes.

Con este tipo de acciones preventivas, el Instituto Electoral busca generar condiciones que favorezcan una participación política libre de violencia y garantizar que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos en igualdad de condiciones dentro de los procesos democráticos.